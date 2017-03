"Gefahr im Cockpit - Der Germanwings-Absturz und die Folgen" / ZDFinfo-Doku über psychisch erkrankte Piloten (FOTO)

Mainz (ots) -Vor fast genau zwei Jahren, am 24. März 2015, zerschellte einAirbus A320-211 in den französischen Alpen. Der Germanwings-Flug9525, der sich auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf befand,wurde von Co-Pilot Andreas Lubitz absichtlich zum Absturz gebracht.Am Samstag, 18. März 2017, um 19.30 Uhr, zeigt ZDFinfo dieDokumentation "Gefahr im Cockpit - Der Germanwings-Absturz und dieFolgen" über eine Tragödie, die die Diskussion um die gesundheitlicheVerfassung von Piloten ins Rollen brachte.Detailliert rekonstruiert der Film die Ereignisse des 24. März2015, als Co-Pilot Andreas Lubitz das Flugzeug in selbstmörderischerAbsicht zum Crash brachte. 144 Passagiere und sechs Crew-Mitgliederkamen dabei ums Leben. Es stellte sich heraus, dass Lubitz einigeZeit zuvor unter erheblichen psychischen Problemen litt, die aberlaut ärztlichen Gutachten ausgeräumt waren. Doch ab wann darf einPilot mit psychischer Vorerkrankung wieder ein Flugzeug steuern? Sindbessere, regelmäßige psychologische Tests von Piloten notwendig? Alldiese Fragen werden in "Gefahr im Cockpit" beleuchtet und mit Hilfevon Experten weitgehend beantwortet.https://presseportal.zdf.de/pm/neue-dokushttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/cockpitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell