Hamburg (ots) -Katharina Bennefeld-Kersten, ehemalige Direktorin der JVACelle-Salinenmoor, die während einer Geiselnahme im Gefängnis Opfereiner Vergewaltigung wurde, schreibt in der neuen Ausgabe desKriminalmagazins ZEIT VERBRECHEN einen Nachruf auf dieGefängnispsychologin Susanne Preusker, die ebenfalls von einemHäftling vergewaltigt wurde und sich im Februar das Leben nahm.Preusker hatte kurz vor ihrem Selbstmord den gerade fertiggestelltenSpielfilm "Sieben Stunden" angesehen - die Verfilmung ihres eigenenBuches über ihr Trauma und dessen Bewältigung. "Ein beeindruckender,aber selbst für Außenstehende streckenweise schwer erträglicherFilm", so Bennefeld-Kersten. Den Suizid ihrer Kollegin auf den Filmzurückzuführen, greift für Bennefeld-Kersten aber zu kurz: "Mit derBehauptung einer zeitversetzten Traumatisierung wird man Susannenicht gerecht". Und weiter: "Dies setzt nur die Täter-Opfer-Spiralein Endlosschleife in Gang. Der unselige Verbrecher erhält einGewicht, das ihm nicht zusteht."Bennefeld-Kersten ist sich sicher, dass die Erklärung für denSelbstmord der Susanne Preusker nicht allein in der Geiselnahmeliegen kann: "Suizid ist kein Vorhaben, das man mal kurz in die Tatumsetzt. Er ist das Ergebnis eines langen Prozesses, der von vielenFaktoren beeinflusst wird. Ich bin davon überzeugt, dass ihr Suizid -neun Jahre nach der Geiselnahme - noch mehrere andere Gründe hat.""Sieben Stunden" (Regie: Christian Görlitz) läuft Mittwochabend inder ARD.Die zweite Ausgabe von ZEIT VERBRECHEN, des Kriminalmagazins desZEIT Verlags, ist seit dem 20. November im Handel und unterhttps://shop.zeit.de/sortiment/die-zeit-magazine/zeit-verbrechen/erhältlich. Der Copypreis liegt bei 5,95 Euro.Pressekontakt:Johanna SchachtUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 3671E-Mail: johanna.schacht@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell