Gefängnisaktien: Corecivic und The GEO Group erleiden großen Schlag!

Die privaten Gefängnisaktien Corecivic Inc (NYSE:CXW) und The GEO Group Inc (NYSE:GEO) erlitten am Mittwoch und Donnerstag einen großen Schlag, als der Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen immer wahrscheinlicher wurde. Gefängnisaktien gehörten zu den größten Gewinnern nach dem Wahlsieg von Donald Trump im Jahr 2016, aber Investoren glauben, dass eine Biden-Präsidentschaft die Zukunft der Branche gefährden könnte.

