München (ots) -- In der Crime-Dokuserie gehen neun Unschuldige freiwillig fürsechzig Tage ins Gefängnis, um dort Missstände aufzudecken.- Weder Häftlinge noch Wärter wissen, dass es sich bei den neuenZellengenossen um falsche Gefangene handelt.- Start der vierten Staffel ab dem kommenden Montag, 4. Juni 2018,immer montags ab 20.15 Uhr als deutsche TV Premiere - 14einstündige Folgen.Nach ihrem Start 2016 war sie die reichweitenstärkstenicht-fiktionale Serie in den USA: "60 Days In - Undercover imKnast", die Crime-Dokuserie von A&E, avancierte zurErfolgsproduktion, die nun auch im deutschsprachigen Raum in dievierte Staffel geht. A&E zeigt 14 neue einstündige Folgen indeutscher Erstausstrahlung ab dem kommenden Montag, 4. Juni 2018,immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen.Das Format dokumentiert die Erlebnisse von neun Unschuldigen, diesich freiwillig für sechzig Tage im Atlanta Fulton County Jaileinsperren lassen, um Missstände wie beispielsweise Drogenproblemeaufzudecken. In dem Gefängnis sind etwa 2.500 Häftlingeuntergebracht, fünfmal mehr als im Clark County Jail aus früheren "60Days In"-Staffeln. Das Fulton County Jail ist berüchtigt dafür, einesder härtesten Gefängnisse in den USA zu sein. Viele Rapper, die dortbereits inhaftiert waren - unter ihnen Clifford Harris jr. aka T.I.,bekannt aus dem Remake der Erfolgsserie "Roots"-, kreierten in derHaftanstalt sogar Songs und Videos.Unter dem Vorwand, das Gefängnis für eine Dokumentation zu filmen,hat die Gefängnisleitung dort Kameras angebracht, die den Alltag inHaft durchgehend aufzeichnen. Die Unschuldigen ermitteln für dieLeitung der Einrichtung, um kriminelle Machenschaften aufzudecken. Sozeigt "60 Days In" die dramatischen und teils lebensbedrohlichenErlebnisse der Undercover-Häftlinge und ermöglicht den Zuschauerneinen Einblick in das Leben in Haft.Teilnehmer der neuen Staffel ist unter anderem die JuristinJaclin, die ihre fünfjährige Tochter für den Undercover-Einsatz zuHause zurücklässt. Im Gefängnis gerät sie in eine Krise: Sie kämpftgegen Panikattacken an und wird von Mitinsassinnen belästigt. DieSituation eskaliert, als Jaclin gegenüber anderen Häftlingen und denWärtern Gewalt anwendet. Ebenso geht das Vater-Sohn-Duo Matt undAndrew in den Knast - aus unterschiedlichen Gründen, aber sie sindfroh darüber, sich der Herausforderung gemeinsam zu stellen. Dochschnell werden sie in getrennten Blöcken untergebracht, so dass sieihre Zeit hinter Gittern allein meistern müssen."60 Days In" wird für A&E produziert von Lucky 8 TV. ExecutiveProducer seitens Lucky 8 sind Gregory Henry, Kimberly Woodard, JeffGrogan und Kelly McClurkin, seitens A&E Elaine Frontain Bryant,Shelly Tatro, Brad Holcman und Molly Ebinger. In den USA wurde dievierte Staffel erstmals ab Januar dieses Jahres ausgestrahlt. ErstAnfang April 2018 wurde die Dokuserie in der Kategorie "Crime &Investigative Program" für einen Banff Rockie Award nominiert,nachdem sie im vergangenen Jahr bereits bei den ASCAP Film andTelevision Music Awards eine Auszeichnung in der Kategorie "TopTelevision Series" verbuchen konnte.Weitere Informationen zum TV-Sender A&E gibt es unterwww.ae-tv.de, www.instagram.com/ae_deutschland/ sowie unterwww.facebook.com/aetvDeutschland.