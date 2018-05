Gefährlicher Trend: Niedrige Zinsen und steigende Immobilienpreise

Hamburg (ots) - Das anhaltend niedrige Zinsniveau sorgt weiter füreinen Boom am Immobilienmarkt. Doch verlockend günstige Zinsen bergenauch Risiken, denn wer heute zu aktuellen Konditionen ein Eigenheimerwirbt, muss auch später unter veränderten Bedingungen in der Lagesein, die monatliche Belastung zu tragen. "Aufgrund der starkenNachfrage sind die Kaufpreise massiv angestiegen, in begehrten Lagenkann man definitiv von überteuerten Preisen sprechen", sagt StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Nicht nur falls das Haus später - wenn derBoom zum Beispiel wieder abgeebbt ist - veräußert werden soll, drohtein finanzieller Verlust. Zum Ende der Laufzeit nach 10 oder 15Jahren, sobald es um eine Anschlussfinanzierung mit einer anderenBank geht, findet meist eine Neubewertung des Gebäudes als Sicherheitfür das Kreditinstitut statt. Fällt diese dann geringer aus,beeinflusst das die Konditionen negativ. Zinserhöhungen bis zu 0,5Prozent können die Folge sein. "Das klingt zunächst nicht nach großenBeträgen, wirkt sich aber bei der Höhe der Finanzierungssummemerklich auf die monatliche Rate aus", weiß Scharfenorth.Der niedrige Zinssatz stellt für viele Menschen einen Anreiz dar,ein Eigenheim zu erwerben, statt Miete zu zahlen. Doch wenn dieZinsen steigen, könnte es für viele ein böses Erwachen am Ende derFinanzierung geben. Daher sollten zukünftige Immobilienbesitzerunbedingt mit Weitblick planen, da sie nicht nur jetzt ein Haus miteinem hohen Kaufpreis mit günstigem Zinssatz finanzieren. Sie müsseneine Zinserhöhung, wenn die Zinsbindung endet, mit einkalkulieren. Soerhöht sich die Rate nämlich schnell einmal um 50 Prozent oder mehr.Ein Beispiel: Bei einer Finanzierungssumme von 200.000 Euro(Zinsbindung 10 Jahre, Zinssatz 1,2 Prozent) fällt aktuell einemonatliche Rate von 533,33 Euro an. Erhöht sich der Zins um zweiProzentpunkte auf 3,2 Prozent, steigt die Rate auf 866,67 Euro. Dasentspricht einer Steigerung von 63 Prozent. Wie sich monatliche Ratenaus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichenFinanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen zusammensetzen, ermittelnInteressierte schnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail:redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Ramona Golfner, Tel: +49 421 4276 56 81, E-Mail: rg@hcsy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell