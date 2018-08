Mainz (ots) -Bitte beachten Sie einen Moderations-Wechsel: Birgitta Webermoderiert statt Britta Krane!17 Menschen sind in diesem Sommer in Rheinland-Pfalz ertrunken.Viele in Badeseen und den großen Flüssen, vor allem in Rhein undMosel. Besonders gefährdet sind Kinder. Die meisten von ihnen - rund60 Prozent - können heutzutage gar nicht oder nur wenig schwimmen undsie haben es wohl auch nie richtig gelernt. Den Kommunen geht dasGeld aus und Schwimmbäder müssen schließen. Und der Schwimmunterrichtentfällt an immer mehr Schulen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"berichtet.Moderation: Birgitta WeberWeitere Themen der Sendung:- Aldi-Studentenwohnungen in Landau - Wie man Grundstücke bessernutzen kann- Klöckner und die Agrar-Lobby - Welchen Kurs steuert die neueLandwirtschaftsministerin?- Neue Wohnungen braucht das Land - Warum fehlt bezahlbarer Wohnraumin Rheinland-Pfalz?- Renaissance der Werkswohnungen - BASF lockt Mitarbeitende mitWohnungen- Studiogast: Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbundes- Neustadt/W.: Kampf um 14 Linden - Geplante Baumfällungen bringenBürger in Rage- Zur Sache hilft: Keine Ausnahme für gehbehinderte Rentner- Zur Sache Schätzchen: "Rheinland-Pfalz will Saarland nicht""Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.dePressekontakt:Sibylle Schreckenberger,Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell