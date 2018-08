Wiesbaden (ots) - Flach auf den Boden legen, unter Buchen Schutzsuchen: Zum Thema Gewitter gibt es unzählige Verhaltensempfehlungen.Doch viele davon sind falsch und im schlimmsten Fall sogarlebensgefährlich. Das R+V-Infocenter klärt auf, in welchen Mythen einFünkchen Wahrheit steckt - und in welchen nicht.Irrtümer rund um Blitz und DonnerÜber 700.000 Blitze zucken jährlich über Deutschland, die meistenim Hochsommer. Dabei werden manchmal auch Menschen von Blitzengetroffen - mitunter sogar mit tödlichen Folgen. "Es ist davonauszugehen, dass dazu auch die weit verbreiteten falschenVerhaltensempfehlungen beitragen", sagt Ralf Weber,Sicherheitsexperte bei der R+V Versicherung.In freiem Gelände flach auf den Boden legenFalsch! "Wer sich lang auf den Boden legt, bietet dem Blitz einegroße Angriffsfläche", warnt R+V-Experte Weber.Richtig: Spaziergänger oder Radfahrer sollten sich einen Platz ineiner Vertiefung, Mulde oder unter einem Felsvorsprung suchen unddort in die Hocke gehen, Beine umklammern und den Kopf senken. Diesegeschützten Bereiche sollten sie jedoch möglichst einzeln aufsuchen -oder einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Personen undGegenständen wie Fahrrädern oder Rucksäcken einhalten. Bei derSchutzhaltung ist es vor allem wichtig, die Beine eng beieinander zuhalten. Weber erklärt, weshalb das wichtig ist: "Wenn ein Blitz imBoden einschlägt, verteilt sich der Strom in alle Richtungen. Da derBoden Strom aber nur schlecht weiterleitet, sucht er einen anderenWeg mit geringerem Widerstand. Wenn also jemand mit gespreiztenBeinen auf dieser Stelle steht, wird der Blitzstrom von dem einenBein aufgenommen und vom anderen wieder in die Erde abgeleitet. Diese"Schrittspannung" kann gefährliche Folgen wie Muskelverkrampfungenoder sogar Herzstillstand haben. Stehen die Beine eng zusammen,reduziert sich dieser Effekt wesentlich.""Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen"Falsch! "Hohe, freistehende Bäume sollten Menschen bei Gewitterngrundsätzlich meiden. Denn hier schlägt der Blitz am ehesten ein -egal, ob es eine Eiche, eine Tanne oder eine Buche ist", so RalfWeber. Dasselbe gilt beispielsweise auch für alleinstehendeHolzmasten oder Zäune.Richtig: Von hohen Bäumen immer einen möglichst großen Abstandhalten. Inmitten vieler Bäume im Wald ist die Gefahr geringer als auffreiem Gelände. Auch hier gilt: In die Hocke gehen undGewitter-Schutzhaltung einnehmen.Elektrische Geräte vom Strom trennenRichtig, aber: In Gebäuden mit Blitz- undÜberspannungsschutzsystem ist es nicht nötig, alle Stecker derElektrogeräte bei Gewitter herauszuziehen.Empfehlung: "Wer sich nicht sicher ist, ob das Haus einenÜberspannungsschutz hat, sollte die elektrischen Geräte besser vomStrom trennen", rät R+V-Experte Weber. Immerhin kommt es inDeutschland jährlich zu mehreren Hunderttausend Blitz- undÜberspannungsschäden.Bei Gewitter nie duschenFalsch, aber: Bestehen die Wasserleitungen aus Metall und sindnicht geerdet, kann das Duschen in der Tat gefährlich sein.Allerdings ist dies nur noch in älteren Häusern der Fall. "Sind dieWasserleitungen an den Potentialausgleich des Hauses angeschlossen,kann nichts passieren", sagt R+V-Experte Weber.Empfehlung: Hausbesitzer oder Mieter können den Potentialausgleichnachrüsten lassen - oder im Altbau während des Gewittersvorsichtshalber auf die Dusche verzichten.Gefahr einschätzen: die 30-30-RegelRalf Weber empfiehlt: "Wer die Gefahr bei einem Gewitterminimieren will, hält sich am besten an die 30-30-Regel. Vergehenzwischen Blitz und Donner weniger als 30 Sekunden, ist das Gewitternah, also rund 10 Kilometer entfernt. Dann ist es ratsam, Schutz zusuchen oder die Schutzhaltung einzunehmen. Und erst 30 Minuten nachdem letzten Blitz und Donner ist die Gefahr endgültig gebannt.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell