Stuttgart (ots) -SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 29. Oktober2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike BrenninkmeyerKonservierungsmittel sollen Kosmetikprodukte, Putzmittel und auch Wandfarbenhaltbar machen und vor Verderb und Schimmel schützen. Die sogenanntenIsothiazolinone sind weit verbreitet. Doch sie können gefährliche Allergienauslösen. Sogar durch Wandfarben gelangen sie über die Raumluft in den Körper.Der Fall einer "Marktcheck"-Zuschauerin zeigt, wie wichtig es ist, vor einerRenovierung auf die Inhaltsstoffe zu achten und auch bei Kosmetik undPutzmitteln genau hinzusehen. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin"Marktcheck" berichtet am Dienstag, 29. Oktober 2019, 20:15 Uhr im SWRFernsehen.Weitere Themen der Sendung:Schnupfen und Co - Papiertaschentücher im TestJetzt beginnt wieder die Schnupfensaison. Am liebsten putzen die Deutschen sichihre Nasen mit Papiertaschentüchern. Haltbarkeit, Saugfähigkeit undReißfestigkeit - welche erfüllen die Kriterien am besten und fühlen sich dazugut an? "Marktcheck" macht den Test.Top oder Flop? Wie glaubwürdig sind CO2-Label auf Lebensmitteln?Immer häufiger versprechen Label auf Lebensmitteln eine CO2-neutraleHerstellung. Doch geschützt sind solche Plaketten nicht, anders alsbeispielweise bei Bioprodukten. "Marktcheck" wirft einen Blick auf dieseKlimaversprechen.Marktcheck fragt Möller - Immobilien kaufen und verkaufenEin Zuhause für die Familie, eine Kapitalanlage oder eine kleinere Wohnung fürsAlter: der Immobilienmarkt ist zurzeit heiß umworben. "Marktcheck"-RechtsexperteKarl-Dieter Möller klärt auf über mögliche Fallstricke beim Immobilienkauf undgibt Tipps, auf was man achten sollte."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendungjeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unterSWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Vom 29.10.2019 bis 21.10.2020 verfügbar unter ARDmediathek.de undunter SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube (youtube.com/marktcheck).