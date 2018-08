"Gefährliche Umwelthormone": 3sat-Doku und "scobel - im Takt der Hormone" in "Wissenschaft am Donnerstag" (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag 23. August 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenOb in Plastikprodukten, in Kosmetikartikeln oder im Essen: Täglichkommen wir mit endokrin wirksamen Substanzen, sogenanntenUmwelthormonen, in Kontakt. Die Erstausstrahlung der Dokumentation"Gefährliche Umwelthormone" am Donnerstag, 23. August 2018, 20.15Uhr, im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" stellt neueForschungsergebnisse vor und fragt, wie wir unseren Körper vorSchadstoffen schützen können. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiertGert Scobel in 3sat in "scobel - im Takt der Hormone"(Erstausstrahlung) über die Wirkung der Hormone.Die Dokumentation "Gefährliche Umweltgifte" von Julia Zipfelbeleuchtet den Einfluss von Umweltgiften auf unseren Körper und dieMöglichkeiten, sich davor zu schützen. So wurde durch den Druck derVerbraucher die chemische Verbindung Bisphenol A aus zahlreichenProdukten verbannt. Als Alternative werden Trinkwasserflaschen,Babyflaschen, Schnuller und Schnabeltassen aus dem Kunststoff TritanCopolyester hergestellt. Doch auch die in Tritan verarbeitetenErsatzstoffe haben eine hormonaktive Wirkung, wie Prof. Jörg Oehlmannvon der Goethe-Universität in Frankfurt herausfand.Im Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht dieBiologin Dr. Gunda Herberth seit zehn Jahren, wie der frühe Kontaktmit Umweltgiften das Immunsystem von Kindern beeinflussen kann. Inweiteren Langzeitstudien wie etwa dem EU-Projekt "Obelix" beobachtenWissenschaftler, dass zahlreiche Substanzen endokrin wirksam sind,also in unseren Hormonhaushalt eingreifen, die Fettleibigkeit fördernund unsere Fortpflanzung beeinträchtigen. Einige Stoffe stehen sogarin Verdacht, Allergien und Krebs zu erzeugen. Unbemerkt belasten wirunseren Körper täglich mit zahlreichen Schadstoffen. Gibt esüberhaupt unbedenkliche Alternativen?Um 21.00 Uhr folgt im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" dieGesprächssendung "scobel - Im Takt der Hormone" (Erstausstrahlung).Hormone sind Taktgeber unseres Lebens. Sie läuten Lebensphasen wiePubertät oder Menopause ein und steuern deren Verlauf. Siebeeinflussen Stoffwechsel, Stimmungen, sogar unser Wesen. Hormonewerden auch therapeutisch eingesetzt - etwa bei bestimmtenKrebserkrankungen. Dabei ist das Wissen über Hormone, ihre Steuerungdurch das Gehirn und ihren Einfluss auf den Organismus längst nochnicht komplett. Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen über dieKraft der Hormone - die körpereigenen und die körperfremden.Weitere Informationen sowie "Gefährliche Umwelthormone" alsVideo-Stream unter: https://ly.zdf.de/1Mv/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/umwelthormone3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell