Gefährliche Stiche: Für welche Hunde ist ein Mückenschutz empfehlenswert? (FOTO)

Leverkusen (ots) -Mücken kommen rund um den Globus vor und sind zum Teil berühmtberüchtigt. Je nach Art können sie beim Blutsaugen unterschiedlicheErreger auf Hunde übertragen: Stechmücken etwa die Larven von Haut-und Herzwürmern, Sandmücken den Erreger der Leishmaniose. Ein Schutzvor ihnen ist vor allem für Hunde wichtig, die mit ihrer Familie inden Süden reisen, denn dort sind die von Mücken auf Hundeübertragenen Erkrankungen schon jetzt weit verbreitet.Aber auch Hunde aus Spanien, Italien oder Griechenland, die inDeutschland ein neues Zuhause gefunden haben, können unbemerktParasiten wie Herz- und Hautwürmer in sich tragen. Grundsätzlich istes daher ratsam, Hunde aus dem Ausland bereits vor ihrer Einreisenach Deutschland auf bestimmte Erkrankungen zu testen, um das Risikoeiner Verbreitung von gefährlichen Parasiten zu verringern. Da esjedoch auch noch kurz vor Abreise zum Stich einer infektiösen Mückekommen kann, sollte ein Tierarzt etwa 6-8 Monate nach Ankunft in derneuen Heimat auf jeden Fall einen Nachtest machen. WerdenHerzwurmlarven im Blut gefunden, können diese mit einem speziellenPräparat aus der Tierarztpraxis behandelt werden. Um eine möglicheÜbertragung bis zum Ausschluss einer bestehenden Infektion zuvermeiden, ist die lückenlose Anwendung abwehrenderAntiparasitenmittel sinnvoll.Es gibt Zecken- und Flohschutzpräparate für Hunde, diegleichzeitig auch gegen Mücken wirken und diese abwehren, bevor siezustechen können. Hunde können so mehrere Wochen vor Mückenstichengeschützt werden.Weitere Informationen auf www.parasitenfrei.de.