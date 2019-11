Unterföhring (ots) -Wer sucht nach jemandem, den keiner vermisst? Im SAT.1-Thriller "MörderischeTage" werden Frauen ohne enges soziales Umfeld entführt und auf unverwechselbareWeise ermordet. Alle Hinweise führen zu einem Täter, der es nicht gewesen seinkann: Dietmar Gernot (Bernd Hölscher), den Julia Durant (Sandra Borgmann) vorJahren hinter Gitter brachte. Hat er einen Nachahmer? Oder ist es Gernotgelungen, aus dem Gefängnis heraus die Fäden für den Mord zu ziehen? Während derTäter Julia Durant immer einen Schritt voraus zu sein scheint, beschleicht sieeine böse Vorahnung: Hat er es womöglich auf sie selbst abgesehen?"Mörderische Tage" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Andreas Franz -eine gelungene Adaption findet Filmkritiker Tilmann P. Gangloff: "Erneut zeigtsich, wie klug die Wahl Sandra Borgmanns für die Titelfigur war, zumal sie ihreRolle mit einer reizvollen Mischung aus Verletztheit und Stärke verkörpert." UndTV MOVIE meint: "Weitere Fortsetzungen erwünscht!"SAT.1 zeigt "Mörderische Tage - Julia Durant ermittelt" am Montag, 11. November2019, um 20:15 Uhr.Good-to-know:- Der Täter im Film quält seine Opfer mit der sogenannten WeißenFolter. Dabei handelt es sich um psychische Misshandlungen, die imNachhinein körperlich kaum nachweisbar sind.- Autor Daniel Holbe, der die Julia-Durant-Reihe seit dem Tod vonAndreas Franz im Jahr 2011 weiterführt, hat in "Mörderische Tage"einen Gastauftritt als Polizist. Über die Erfahrung am Set sagt er:"Da wurde ganz schnell aus dem kühlen Schreibtischtäter einaufgeregter Fanboy."- Gefragter Mann! Schauspieler Eric Stehfest ist in der kommendenWoche gleich dreimal zur Prime Time in SAT.1 zu sehen: Am Montag in"Mörderische Tage" als Julia Durants Ko-Ermittler Felix Dombrowskisowie am Freitag und Sonntag in der Liveshow "Dancing on Ice"(jeweils um 20:15 Uhr).- "Mörderische Tage" ist der dritte Teil der Julia-Durant-Reihe inSAT.1. Alle Informationen, Fotos und Interviews mit denHauptdarstellern finden Sie auf unserer Presseseite. Bitte nutzen Siezum Öffnen des Links eine aktuelle Version des Chrome-, Firefox-,Edge- oder Safari-Browsers: http://presse.sat1.de/Julia-Durant-ReihePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Fiction Katja Wies Tel. +49 89 9507-1180Katja.Wies@ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fictionBildredaktion:Jan Islinger Tel. +49 89 9507-1175 Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell