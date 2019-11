Gefährliche Keime im Obstsalat: Fünf von sieben Proben durchgefallen

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 17.11.2019 23:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Fertige Obstsalate sind beliebt - aber offenbar selten unbedenklich zu genießen.Viele Supermärkte, Discounter, Backshops und Imbisse verkaufen die Plastikbechermit geschnittenen Stücken von Apfel, Kiwi, Melone usw. als beliebten undvitaminreichen Snack für unterwegs. Doch Verbraucherschützer warnen: Durch diegroßen feuchten Schnittstellen kann das Obst sehr schnell schlecht werden, wenndas Produkt zu warm oder zu lange gelagert wird.In einer Stichprobe hat das NDR Verbrauchermagazin "Markt" sieben verschiedenefertige Obstsalate aus Supermärkten, Discountern und Backshops im Laboruntersuchen lassen. Das Ergebnis: In fünf Produkten lag die Zahl derEnterobakterien (Darmkeime), Hefen oder Schimmelpilze über den Warnwerten bzw.Richtwerten der Deutschen Gesellschaft für Mikrobiologie. Die Salate waren zumZeitpunkt des Einkaufs schon dabei zu verderben und nicht mehr verzehrfähig.Bei einem Discounter-Produkt lagen sowohl die Gesamtkeimzahl als auch die Hefenund Darmbakterien über dem Warnwert: Durchfallgefahr! Im Obstsalat aus einemSupermarkt wurden im Labor Schimmelpilze gefunden. Diese können krebserregendeGifte produzieren.Zudem war auf einigen Bechern das Herstellungs- und Verzehrdatum nicht vermerkt.Und: Die Temperaturen beim Kauf, die eigentlich nicht höher sein sollten als 7Grad Celsius, wurden bei sechs von sieben Produkten zum Teil deutlichüberschritten. Für Schwangere, ältere und vorerkrankte Menschen mit schwachemImmunsystem können alle diese Faktoren schnell gefährlich werden.Die Verkäufer der Obstsalate reagierten auf die Recherchen von "Markt"unterschiedlich: Zwei Anbieter zogen ihre Produkte sofort aus dem Verkaufzurück, ein Backshop möchte in Zukunft grundsätzlich auf den Verkauf vonObstsalaten verzichten. Ein anderer Anbieter führte Kontrollen durch, bei denenz. B. Teil-Defekte der Kühlbelüftung der Obsttheke festgestellt und behobenwerden mussten.Mehr zum Thema in der Sendung "Markt", Montag, 18. November, um 20.15 Uhr im NDRFernsehen.Informationen zur Sendung auch unter www.NDR.de/MarktPressekontakt:Hinweis an Redaktionen:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die NDR "Markt"-Redaktion:Tel. 040 4156 4825NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell