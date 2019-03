Gefährliche Erreger fordern Hygienemanagement in ambulanter Pflege heraus

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Antibiotikaresistente Erreger wie MRSA-Bakterienstellen nicht nur Krankenhäuser, sondern auch ambulante Pflegedienstevor erhebliche Herausforderungen. Eine neue Studie zeigt, offenbarfehlt es in manchen Diensten am richtigen Umgang: ein Risiko fürPflegebedürftige - und das Gesundheitssystem.Ältere pflegebedürftige Menschen sind oft besonders gefährdet,durch MRSA-Bakterien schwerwiegende gesundheitliche Schäden zuerleiden oder als deren Träger solche Problemkeime zum Beispiel imKrankenhaus weiterzugeben. In diesem Zusammenhang wird die Rollezunehmend bedeutsamer, die ambulante Pflegedienste unter anderem beider Besiedlungs- sowie Infektionsvorbeugung für Patienten und damitauch für das ganze Gesundheitssystem spielen. Derzeit sind ambulanteDienste an der Versorgung von 830.000 Pflegebedürftigen beteiligt -das entspricht knapp einem Viertel aller pflegebedürftigen Menschenin Deutschland. Von 2003 bis heute ist die Zahl der Menschen, die vonPflegediensten versorgt werden, um 84 Prozent gestiegen.Laut einer Analyse des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP)war 2016 deutschlandweit in etwa jedem zweiten nicht spezialisiertenPflegedienst von mindestens einem Mitarbeiter bekannt, dass dieser inden zurückliegenden 12 Monaten mit Problemkeimen beiPflegebedürftigen konfrontiert gewesen war. Die Dunkelziffer dürftehöher liegen. In 95 Prozent der benannten Fälle handelte es ich nachAuskunft des Dienstes um MRSA-Bakterien.Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, hält daher fest:"Die fachgerechte Umsetzung von Hygiene-Maßnahmen in ambulantenDiensten insbesondere im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen, dievon Problemkeimen betroffen sind, ist ein wichtiger Faktor für derenSicherheit aber auch für die Sicherheit anderer Patienten imVersorgungsystem." Denn die Qualität des Hygienemanagements einesDienstes kann oft erheblich dazu beitragen, dass besiedelte Patientenvon diesen Erregern erfolgreich befreit und Keime nichtweiterverbreitet werden.Eine aktuelle Studie des ZQP und der Charité - UniversitätsmedizinBerlin liefert nun deutliche Hinweise, wie groß die HerausforderungMRSA für das Hygiene-Management von ambulanten Diensten offenbarteilweise ist. Insgesamt kommen die Autoren in ihrem Beitrag für diewissenschaftliche Fachzeitschrift ZEFQ zu dem Ergebnis, dassstatistisch in nur etwa 50 Prozent von MRSA-Fällen - bei den in dieUntersuchung eingeschlossenen ambulanten Diensten - eine fachgerechteMRSA-Versorgung erfolgen kann. Denn: In jeweils fast einem Drittelder teilnehmenden Dienste fehlte ein festes MRSA-Sanierungsschema(29,3 Prozent) bzw. gab es kein Protokoll für MRSA-Sanierung (28,7Prozent). In den Diensten, in denen solche Strukturen etabliertwaren, fehlte den Mitarbeitenden teilweise die Kenntnis darüber. Sowaren dort 25,6 Prozent der Befragten das vorhandeneSanierungsschema nicht bekannt - das Sanierungsprotokoll 26,8Prozent.Die Untersuchung legt darüber hinaus nahe, dass sich regelmäßigdurchgeführte Hygieneschulungen positiv auf das Hygienemanagementauswirken. Bei denjenigen Pflegekräften, die an einer entsprechendenSchulung innerhalb der letzten 12 Monate teilnahmen, waren dieKenntnisse über das Vorhandensein von festen MRSA-Sanierungsschemata,Sanierungsprotokollierung und Verfahrensanweisungen zum Umgang mitspeziellen Erregern besser als bei den anderen Befragten.In Anbetracht dieser Ergebnisse betont Dr. Ralf Suhr vom ZQP, derMitautor des wissenschaftlichen Beitrags ist: "Fortbildungen fürPflegekräfte sind für das gesamte Thema Patientensicherheit vonerheblicher Bedeutung - das zeigt sich auch beim Hygienemanagement."Dienste und Einrichtungen müssten darum sicherstellen, dass dieMitarbeitenden ihr Wissen häufig genug auffrischen können. Darüberhinaus fordert Suhr eine konstruktive Kultur im Umgang mitunerwünschten Ereignissen und Fehlern in der Pflege zu schaffen:"Fehler werden gemacht - aber man muss aus ihnen lernen können unddürfen."HintergrundinformationenWas macht MRSA-Erreger problematisch?Unter anderem bei pflegebedürftigen Menschen besteht ein erhöhtesRisiko, dass sich Bakterien schnell im Körper ausbreiten. Dies kannzu schweren Komplikationen führen wie Atem- und Harnwegsinfektionen,Wundinfektionen und Sepsis. Bakterielle Infektionen lassen sich mitAntibiotika - von denen es nur eine begrenzte Anzahl gibt -eigentlich gut behandeln. Allerdings haben manche Erreger bereitsResistenzen gegen einzelne dieser Medikamente entwickelt. Dasbedeutet, die Erreger lassen sich nicht mehr erfolgreich von diesemspeziellen Wirkstoff bekämpfen.Besonders problematisch sind solche Resistenzen, wenn sie gegenmehrere unterschiedliche Antibiotika bestehen. Dies ist der Fall beiden multiresistenten Erregern. Einer von ihnen ist derMethycilin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Gegenmultiresistente Erreger gibt es kaum noch wirksame Medikamente. Fürdie Behandlung muss dann auf sogenannte Reserve-Antibiotikazurückgegriffen werden. Je häufiger solche jedoch eingesetzt werden,umso größer ist die Gefahr, dass auch gegen diese Antibiotika neueResistenzen entstehen. Da die Erreger ihre Resistenzen auch an andereArten von Bakterien weitergeben können, weitet sich das Problemzunehmend aus.Was ist MRSA?MRSA-Erreger (Methycilin-resistenter Staphylococcus aureus) werdenvor allem durch direkten körperlichen Kontakt verbreitet,insbesondere über die Hände aber auch durch Niesen, über dieKleidung, die Bettwäsche, Türklinken oder andere Oberflächen.Wenn jemand MRSA trägt, spricht man von einer Besiedlung dieserPerson. Ohne einen Labortest ist die Besiedlung nicht nachzuweisen.Wenn eine Besiedelung vorliegt, ist eine sogenannte MRSA-Sanierungmöglich. Ziel dabei ist, alle MRSA-Bakterien von Haut undSchleimhäuten des Trägers zu entfernen. Dieses wird erschwert, wenn"sanierungshemmende" Faktoren vorliegen. Das sind zum Beispielchronische Wunden oder künstliche Zugänge in den Körper, etwaKatheter.Eine Besiedlung ist nicht für alle Menschen gleich gefährlich. BeiMenschen mit einem geschwächten Immunsystem kann MRSA leichtInfektionen verursachen, die zum Beispiel zu Geschwüren,Lungenentzündungen oder zu Sepsis bis hin zum Tod führen können.Methodik und Vorgehensweise bei der ZQP-Charité-StudieFür die deutschlandweite Querschnittsstudie wurde beiMitarbeitenden von ambulanten Pflegediensten eine anonymeschriftliche Befragung per Fragebogen durchgeführt. Dazu wurden diezurückgesendeten Fragebögen mit dem Statistikprogramm SPSSquantitativ ausgewertet.Von insgesamt 480 zufällig ausgewählten Pflegediensten konnten 107Pflegedienste aus dem gesamten Bundesgebiet für die Teilnahmegewonnen werden. Aus der Gesamtstudie sind die der Presseinformation zugrundeliegenden Ergebnisse in der Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung undQualität im Gesundheitswesen (ZEFQ) 2018 veröffentlicht worden.
http://ots.de/ikfICx