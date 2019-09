Mainz (ots) -Über die Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus berichtet daslandespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag,26. September 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Ein ausgebranntes Elektroauto in Mainz. Ein niedergebranntesGartenhaus samt verkohltem E-Bike in Spabrücken bei Bad Kreuznach.Ein Großbrand in einem Bitburger Recyclingbetrieb mit siebenverletzten Menschen. Alle vermutlich ausgelöst durch Lithium-IonenAkkus. "Man holt sich die Gefahr ins Wohnzimmer", sagtFeuerwehr-Einsatzleiter Heiko Zuck aus Spabrücken bei Bad Kreuznach.Erst vor kurzem musste er ein Gartenhaus in der Nachbarschaftlöschen, weil ein E-Bike Feuer fing. Der Akku hing am Ladekabel undsollte aufgeladen werden. Ob im Handstaubsauger, im Mähroboter oderim Smartphone: Die Groß- und Kleinbatterien stecken in jedem zweitenElektrogerät und sie sind höchst gefährlich. Jetzt fordern sogar dieEntsorger 50 Euro Pfand, weil immer häufiger solche Akkus illegal aufMülldeponien und in Sortieranlagen landen - und brennen.Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Noch ein Hochhaus: Anwohner in Mainz-Marienborn wehren sich gegenBauprojekt- "Zur Sache-PIN": Was ist eigentlich Nachverdichtung?- Das "Phänomen Greta" und die Politik - Wer verändert die Welt?Zu Gast im Studio: Prof. Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin- Kampf den Kippen: Mainzer haben weggeworfene Zigarettenstummel satt- Wenn der Wald als Wasserspeicher ausfällt: Kreis Altenkirchen starkbetroffen- Comicglosse: "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - Malu und Julia ineiner Maschine"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell