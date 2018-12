Gefährlich unterschätzt: Cannabis im Straßenverkehr / ADAC Umfrage zeigt, dass vielen Menschen die Risiken des Drogenkonsums nicht bewusst sind

München (ots) - Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden, dieunter dem Einfluss von berauschende Mitteln (außer Alkohol)entstehen, hat sich zwischen 1991 und 2017 nach Angaben desStatistischen Bundesamts nahezu verfünffacht. Außerdem müssen immermehr Menschen auf Grund von Auffälligkeiten im Zusammenhang mitBetäubungsmitteln oder der Einnahme von Medikamenten zu einermedizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Schätzungen zu Folgeweisen mehr als 600.000 Menschen in Deutschland einengesundheitsbeeinträchtigenden Konsum von Cannabis auf. Der ADAC hatdeshalb in einer Umfrage ermittelt, wie die Gefahren des Konsumsillegaler Drogen in der Bevölkerung wahrgenommen werden.Wie gefährlich sind die Einflüsse bestimmter berauschender Mittelbeim Fahren eines Autos auf die Sicherheit im Straßenverkehr: Aufdiese Frage antworteten 96 Prozent, dass aus ihrer Sicht Drogen wieAmphetamine, Kokain, LSD und Ecstasy besonders gefährlich sind, dichtgefolgt von Alkohol. Die geringste Gefahr geht nach Meinung derBevölkerung (87 Prozent) von Cannabis aus, Ablenkung durch das Handyoder Müdigkeit werden als gefährlicher angesehen.Generell fühlen sich viele Menschen nicht ausreichend über dieGefahren von Drogen informiert. Während 78 Prozent der Befragtenangaben, recht gut über die gesundheitliche Gefahren von Alkoholinformiert zu sein, waren es bei Cannabis nur 43 Prozent und beianderen Drogen wie Kokain, LSD oder psychoaktiven Pilze noch weniger.Immerhin 27 Prozent gaben an, selbst schon einmal Cannabisausprobiert zu haben. Hinzu kommt, dass in allen Altersklassenmindestens acht Prozent der Befragten Bekannte haben, die nachCannabiskonsum Auto gefahren sind.Was mehr als ein Drittel nicht weiß und vor allem für Jugendlichevon Bedeutung ist: Auch wer noch keinen Führerschein hat und Drogenkonsumiert, läuft Gefahr, dass er erst einemedizinisch-psychologische Untersuchung absolvieren muss, bevor ereine Fahrerlaubnis bekommen kann.Für den ADAC sind die Zahlen ein ernstzunehmendes Warnsignal: Sielassen vermuten, dass sich nicht alle Konsumenten der Risiken einerTeilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss bewusst sind. Vorallem durch das verringerte Konzentrations-, Wahrnehmungs- undUrteilsvermögen erhöht sich das Unfallrisiko für sich selbst und fürdritte. Der Mobilitätsclub spricht sich dafür aus, dieAufklärungsarbeit rund um den Konsum von Drogen und Alkohol zuintensivieren. Zudem sollten vermehrt Alkohol- und Drogenkontrollenmit Mehrfachsubstanznachweis erfolgen.Über die Entwicklung und die Risiken des Drogenkonsums und seineAuswirkungen auf die Verkehrssicherheit diskutiert der ADAC am 12.Dezember 2018 mit Experten. Dabei wird auch die Umfrage vorgestellt,die wir unter www.presse.adac.de in Auszügen anbieten.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell