Gefährlich statt heilsam: Ätherische Öle für Babys tabu / R+V-Infocenter: Bereits ein paar Tropfen können Atembeschwerden auslösen

Wiesbaden (ots) - Schnupfen, Husten, Heiserkeit: In den nasskaltenMonaten haben Erkältungsviren Hochsaison. Balsame, Duftöle undLösungen zum Inhalieren versprechen Linderung und endlich freiesDurchatmen. Doch für Säuglinge und Kleinkinder stellen sie eine großeGefahr dar. "Erkältungs- und Entspannungspräparate enthalten oftätherische Öle, die für Kinder unter zwei Jahren giftig sein können",erklärt Dr. Marko Ostendorf, Arzt beim Infocenter der R+VVersicherung. "Wenn einige Tropfen versehentlich in Mund oder Nasegelangen kann sich im schlimmsten Fall der Kehlkopf durch einenkrampfartigen Reflex verschließen."Besonders empfindlich reagieren kleine Kinder auf typischeErkältungshelfer wie Kampfer-, Eukalyptus-, Pfefferminz- undTeebaumöl. Schon ein paar Tropfen können reichen, um bei den Kleinenlebensbedrohliche Atembeschwerden hervorzurufen. Weitere Folgenkönnen Haut- und Schleimhautreizungen, Erbrechen, Bewegungsstörungenoder sogar Krampfanfälle sein. "Deshalb sollten Eltern dierezeptfreien Mittel bei ihren Kindern nur mit großer Vorsicht odergar nicht anwenden", empfiehlt der R+V-Arzt. Dazu gehören zumBeispiel auch Chinaöle, wärmende Balsame und Erkältungsbäder.Bei Symptomen sofort Notarzt rufenWenn ein Säugling oder Kind akute Symptome zeigt, sollten Elternsofort einen Notarzt rufen. Als Erstmaßnahmen nach Hautkontakt könnendie betroffenen Stellen mit Wasser abgespült werden. Haben Kinder dienaturnahe Arznei in den Mund bekommen, empfiehlt Dr. Ostendorf dieGabe von Tee oder Wasser zur Verdünnung.