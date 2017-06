Geerbte Immobilie – Was es zu beachten gilt

Liebe Leser,

eine Immobilie zu vererben oder zu erben, hört sich zunächst nach einem simplen Vorgang an.

Dass dieser Eindruck täuscht, wird sehr schnell deutlich, wenn man sich näher mit den Rechtsgrundlagen einer Erbschaft befasst.

Der Gesetzgeber hat klar formuliert, welche Rechte und Pflichten für Erben gelten – von der Erbfolge über die Erbschaftssteuer und die Freibeträge bis hin zum Pflichtteil.

Diese Vorschriften und die Tatsache, dass es im Falle einer Erbengemeinschaft, sprich bei mehreren Erben seit jeher relativ schwer ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden, machen die Erbschaft einer Immobilie bisweilen äußerst kompliziert.

Deshalb ist es insbesondere für den Erblasser ratsam, rechtzeitig die Fäden zu ziehen.

Wie vererbt man Immobilien?

Der einfachste Weg besteht darin, frühzeitig das Gespräch mit den potenziellen Erben zu suchen und zu klären, wer Interesse an der Immobilie hat bzw. die Immobilie später nutzen möchte.

Auf diese Weise lassen sich klare Bahnen schaffen, die dann in ein Testament einfließen können.

Erbrechtsexperten raten ohnehin dazu, den Letzten Willen schriftlich zu fixieren, unabhängig davon, ob eine Immobilie zum Nachlass gehört oder nicht. So ist zumindest sichergestellt, dass das Erbe später nach dem Willen des Verstorbenen aufgeteilt wird.

Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, kann auch ein Testamentsvollstrecker und/oder Nachlassverwalter bestimmt werden. Wer erbt und was an wen vererbt wird, kann der Erblasser dank der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Testierfreiheit nach eigenem Gusto entscheiden.

Sollte kein Testament vorliegen, aus dem klar hervorgeht, wer die Immobilie erhalten soll, droht in der Regel Ärger. Dann müssen sich die Erben entscheiden und eine gemeinsame, von allen getragene Lösung finden.

Ein Beitrag von Heiko Böhmer.