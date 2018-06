Geely unterzeichnet am Ende seiner China-Europa-Tour mit Shell Vertrag über strategische Zusammenarbeit

London (ots/PRNewswire) -Die europäische Tour "Challenge 100 Degree - Geely Goes Global,Powered by Shell" fand ihren Abschluss im berühmten britischenMotorsportzentrum in Goodwood. Gleichzeitig unterzeichneten die GeelyAuto Group und Shell ein globales strategisches Kooperationsabkommen,das die Kooperation über die Verwendung von Schmiermitteln hinauserweitert. Der Abschluss der gemeinsam organisierten Tour und dieUnterzeichnung eines neuen Kooperationsvertrags zeigt die aktiveTeilnahme der Geely Auto Group am Weltmarkt, die gemeinsame Nutzungstrategischer Möglichkeiten auf dem "One Belt and one Road" und dieBeschleunigung in Bezug auf das Unternehmensziel, zu den Top-Ten derweltweiten Autohersteller aufzusteigen.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/702832/Geely_Shell_Goodwood.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702830/Geely_Goodwood.jpgNach der mehr als einmonatigen Reise, die in Xi'an, China, begann,erreichte die Flotte mit Fahrzeugen des neuen Geely-Modells Bo Yuezur Abschlusszeremonie der "Challenge 100 Degrees"-Tour ihr Ziel. DieFahrt ging durch 58 Städte in 9 Ländern mit Stopps in Moskau, Minsk,Hamburg und Paris und zum Abschluss Goodwood, UK. Die Fahrer wurdenim Goodwood Manor von An Conghui, President und CEO der Geely AutoGroup, Huibert Vigeveno, Executive Vice President von GlobalCommercial bei Royal Dutch Shell und einer Autoflotte derGeely-Markenfamilie, darunter Lotus, LEVC, and Lynk & Co., begrüßt.Das Team bewältigte mehr als ein Dutzend verschiedener schwierigerStraßenverhältnisse und durchquerte bei dieser noch nie da gewesenenReise 108 Längengrade und drei verschiedene Klimazonen. Die"Challenge 100 Degrees"-Tour zeigte nicht nur die Fähigkeit des BoYue, die Welt zu bereisen, sondern zeigte der Welt auch die Qualität,die Handwerkskunst und den Charakter des Modells und die Stärkechinesischer Automarken.In den 25 Monaten seit dem Launch wurden mehr als 500.000Fahrzeuge des Bo Yue verkauft, was die SUV-Verkäufe in Chinaübertraf. Während der "Challenge 100 Degrees"-Tour maß sich der BoYue bei einem Rennen in Moskau mit Panzern, wurde imShell-Technologiezentrum in Hamburg getestet, fuhr ein Rennen auf demlegendären Nürburgring und in Goodwood wurden Offroad-Testfahrtendurchgeführt - all dies beweist, dass die Aussagen zum Bo Yue keineÜbertreibung sind.Für das Jahr 2018 plant Geely zur Unterstützung von Lotus denAufbau eines neuen Designstudios in Großbritannien sowie ein neuesForschungs- und F&E-Zentrum in Europa, das Teil eines innovativenEntwicklungssystems mit fünf großen F&E-Zentren und fünf großenDesignstudios weltweit wird.Pressekontakt:Steven Brown+44-207-287-9610steven@Influenceassociates.comOriginal-Content von: Geely Holding Group, übermittelt durch news aktuell