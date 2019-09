Geely und Daimler: Ein erster Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Seit März 2019 ist es amtlich: Daimlers Kleinstwagenmarke Smart gehört künftig zur Hälfte dem Geely-Konzern, seit Anfang 2018 auch Großaktionär beim schwäbischen Autobauer. Dazu werde ein Joint Venture gegründet, an dem beide Konzerne zu je 50 Prozent beteiligt sein werden, hieß es. Doch damit nicht genug: Die Autos werden ab der nächsten Generation auch in China von Geely gefertigt werden. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



