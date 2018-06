Geely surft auf der Stromschnelle!

Geely will noch stärker auf Elektromobilität setzen: Wie der chinesische Autobauer kürzlich im Rahmen eines Events in der volksrepublikanischen Küstenstadt Ningbo ankündigte, will man sich im Reich der Mitte offenbar zur führenden NEV-Marke (?New energy vehicles?) mausern.

Bereits vor drei Jahren hatte Geely eine Elektrifizierung von 90 Prozent der Modellpalette in Aussicht gestellt. Seither investieren der Konzern und dessen umtriebiger Chef Li ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Marco Schnepf.