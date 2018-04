Geely: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Liebe Leser,

Geely konnte am Donnerstag einen neuerlichen Aufschlag an den Finanzmärkten schaffen. Die Aktie legte gleich um mehr als 4 % zu und ist damit den jüngsten charttechnischen Abwärtsimpulsen wieder entkommen. Damit könnten die Kurse auch auf die Hürde bei 2,50 Euro zumarschieren. Gelingt ein Durchbruch über diese Marke, dann kündigt sich für die Spezialisten dieser Schule ein neuerlicher Aufwärtstrend an. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.