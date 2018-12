Geely: Die nächste Wiederbelebung!

Proton wurde 1983 als Teil des malaysischen Industrialisierungsschubes von staatlicher Seite gegründet und war einst der führende Anbieter von Automobilen in Malaysien. Doch das ist lange her. Durch zunehmenden, insbesondere japanischen, Wettbewerb und den Ruf schlechter Qualität begann der langsame Niedergang. Proton wurde in der Folge im Jahr 2012 privatisiert – und vor gut einem Jahr stieg der chinesische Autobauer Geely ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.