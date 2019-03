Geely: Das macht Mut!

Die Aktie von Geely hat sich zum Wochenende hin wieder etwas berappelt. Seit Anfang des Monats waren die Papiere von in der Spitze 1,77 Euro auf bis zu 1,54 Euro zurückgefallen. Die weiterhin bescheidenen Aussichten am chinesischen Automarkt drückten offensichtlich auf die Stimmung. Am Freitag nun gingen die Papiere von Geely bei 1,66 Euro aus dem europäischen Handel, ein Wochenplus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.