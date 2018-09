Geely landet neuen Coup in Europa!

Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass sich der chinesische Autobauer Geely einen Mehrheitsanteil an der dänischen Saxo Bank sichern will. „Die Saxo Bank ist ein attraktives Investment für Geely, da das Institut als FinTech- und RegTech-Unternehmen [Erklärung unten, Anm.d.A.] seinen Schwerpunkt stets auf Technologie legt“, so Geely im Oktober 2017 gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.