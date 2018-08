Geely: Das könnte sich lohnen!

Der chinesische Autobauer Geely und der malaysische Hersteller Proton machen künftig in China gemeinsame Sache: Die Proton Holdings und die Zhejiang Geely Holding Group haben dazu eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet, wie internationale Medien übereinstimmend berichten. Die Vereinbarung, die im ersten Halbjahr 2019 in Kraft tritt, soll Proton den Weg ebnen, seine Autos künftig auch in China montieren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.