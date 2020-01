Geely: Ein kleiner Lichtblick!

Der Januar 2020 dürfte den in der Aktie der Geely Automobile Holding investierten Anlegern nur in den ersten Tagen Freude bereitet haben, denn nach einem Hoch bei 1,89 Euro ging die Aktie am 13. Januar in eine Abwärtsbewegung über. Diese unterschritt sehr schnell die 50-Tagelinie und ließ den Wert bis zum Montag auf ein neues Jahrestief bei 1,43 Euro zurückfallen.

