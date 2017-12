Geely kauft Volvo LKW-Sparte – Aktie steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

ein positiver Newsflow kann die Geely-Aktie in der letzten Handelswoche des Jahres anschieben. Die Aktie notiert auf Wochenbasis per Mittwochmittag mit 1,67 % im Plus. Damit scheint der charttechnische Ausbruch aus dem kurzfristigen Korrekturtrend weiterhin intakt zu sein, wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht. Noch kann die Aktie allerdings in eine Konsolidierung übergehen, sofern die letzten Hochs nicht überwunden werden können. Das letzte Szenario könnte in die makroökonomische Lage an den chinesischen Märkten passen. Für das Jahr 2018 erwarten viele Wirtschaftsexperten eine Flaute im Wirtschaftswachstum des Landes, da die Entschuldung durch die Regierung vorangetrieben wird.

Zusammenschluss der Sparten möglich?

Die positive Nachricht, die die Aktie in dieser Woche betrifft, dürfte jedoch das langfristige Potential nochmals unterstreichen. Wie das Manager-Magazin berichtet, hat sich Geely an der ehemaligen Volvo LKW-Sparte beteiligt. Dabei wurde das Aktienpaket im Volumen von 8,2 % vom Investor Cevian erworben. Dieser hat mit dem Verkauf einen Erlös von ca. 2 Mrd. Euro erzielt, war er doch in 2006 bereits bei Volvo Trucks eingestiegen. Mit dem Deal würde Geely eine Stimmrechtsbeteiligung von 15,6 % an Volvo Trucks erlangen. Möglich wäre ein erneuter Zusammenschluss der beiden Sparten, doch hierzu gab es bisher keine offiziellen Verlautbarungen. Auch über den Preis wurden keine Aussagen getätigt. Die Financial Times schätzt allerdings, dass der Anteil für 3,25 Mrd. Euro angedient wurde.

