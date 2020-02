Geely: Das ist mal eine Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lange Zeit hatte sich die Aktie von Geely in dieser Woche dem Abverkaufstrend an den Börsen entzogen. Die Papiere zogen nach einem kleinen Schwenk nach unten zum Wochenbeginn sogar leicht nach oben, erreichten am Mittwoch in der Spitze 1,75 Euro. Für einen chinesischen Fahrzeugbauer zweifellos beachtlich. An den letzten beiden Handelstagen musste Geely dann aber doch abgebeben, verlor auch am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung