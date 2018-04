Geely hat die Nase in Sachen e-Mobilität noch nicht vorn!

Liebe Leser,

auch die Geely-Aktie kann in dieser Woche von der Gesamtmarkterholung profitieren. Nachdem die Aktie in den vergangenen drei Wochen stets negativ geschlossen hatte, eröffnete sie den Handel in dieser Woche mit einem Up-Gap. Grund für diese positive Entwicklung könnten die Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi auf dem Baoao Forum gewesen sein, denen zufolge man den chinesischen Kapitalmarkt für ausländische Investoren ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.