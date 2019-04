Geely: Der ganz große Wurf!

Als Geely am vergangenen Montag seine Verkaufszahlen für den März präsentierte, klang das zunächst gar nicht so übel: Im Vergleich zum desaströsen Februar hatte man den Absatz wieder um fast 50 Prozent gesteigert. Doch in einem Segment hat der chinesische Autobauer noch enorm Nachholbedarf, bei Elektroautos. Von 124.643 Fahrzeugen verfügten lediglich 8.122 über einen Elektro- oder einen Hybridmotor. Eine elektrische Limousine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.