Geely: An einer entscheidenden Kursmarke!

Geely war durch die Übernahme von Anteilen an Daimler kurzfristig in eine sehr starke charttechnische Position gekommen. Die Aktie hat seit Ende Februar massiv von etwa 2,20 Euro bis auf 2,80 Euro zugelegt. Dann kam es zu Gewinnmitnahmen. Diese Phase könnte nach dem Auftakt am Montagmorgen abgeschlossen sein. Die Kurse sind um bis zu 2 % geklettert, letztlich ging es ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.