Geely: Wie geht es nun weiter?

Liebe Leser,

die Aktie von Geely Automobile könnte im besten Fall einen Aufschlag von 17 % schaffen, so die Meinung verschiedener Analysten. An diesem Dienstag blieb der Wert unverändert. Wirtschaftliche Analysten halten sich zumindest in Deutschland weiterhin mit Einschätzungen und Empfehlungen zurück.

Chartanalysten: Wichtig!

Chartanalysten vernahmen zuletzt einen deutlichen Rückschlag. Es gab innerhalb eines charttechnisch labilen Trends innerhalb von zwei Wochen einen Rücksetzer um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.