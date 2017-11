Geely: Weiter neue Aktien!

Liebe Leser,

bei „Geely Automobile Holdings Limited“ (kurz: „Geely Auto“) gab es zuletzt wieder diverse Meldungen über die Ausübung von Aktien-Optionen. So kamen am 16. November insgesamt 255.000 neue Aktien hinzu, wobei der Ausübungspreis zwischen 85,06% und 89,76% unter dem aktuellen Kurs der Aktie lag. Was sind das für neue Aktien? Nun, es handelt sich laut Geely um alte Aktienoptions-Programme aus den Jahren 2002 und/oder 2012. Und damals stand der Kurs der Aktie eben erheblich niedriger, deshalb die niedrigen Ausübungspreise.

Geely Auto: Insgesamt fast 9 Mrd. Aktien per 21.11.2017

Inzwischen lohnt sich die Ausübung für diejenigen, die die Aktienoptionen halten, natürlich – das zeigt ja die Differenz zwischen Ausübungspreis und aktuellem Kurs. Insofern gilt es hier ein bisschen aufzupassen, denn diejenigen, die die neuen Aktien erhalten, könnten diese umgehend verkaufen. Bei dem schönen Gewinn natürlich eine Verlockung. Das zusätzliche Angebot könnte dann den Kurs etwas belasten. Es gilt aber, die Kirche im Dorf zu lassen. Natürlich, Tausende und Zehntausende und Hunderttausende neue Aktien pro Tag sehen viel aus. Doch per 21.11.2017 gibt Geely Auto eine Gesamtzahl eigener Aktien von knapp 9 Mrd. an. Hier gilt es die Relationen zu sehen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.