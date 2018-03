Geely: Was ist denn jetzt plötzlich los?

Liebe Leser,

der chinesische Automobilhersteller Geely ist in diesen Tagen in aller Munde, seit Gründer und CEO Li Shufu ein großes Aktienpaket an Daimler erworben hat und so zu einem neuen Großaktionär bei den Stuttgartern aufgestiegen ist. Das hat auch der Aktie hierzulande zu einer größeren Popularität und Strahlkraft verholfen. Während der Beginn dieses Jahres noch ausgesprochen zäh verlief und im Zuge ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.