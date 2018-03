Geely: Unbedingte Kaufempfehlung von Seiten der Analysten!

Liebe Leser,

die Aktie von Geely ist auch am Mittwoch wieder nach oben geklettert. Es sieht sehr gut aus, so die Meinung von Chartanalysten mit Blick auf die jüngsten Daten. Denn der Wert nähert sich nicht nur den nächsten Hürden, sondern ist auch in einen neuen charttechnischen Aufwärtstrend übergegangen. Tatsächlich konnte die Aktie zuletzt immerhin 50 Cent aufsatteln. Damit wird auch die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.