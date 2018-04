Geely: Steigt Daimler jetzt bei Volvo ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Die stattliche Beteiligung von Geely-Gründer Li Shufu als künftigem Großaktionär bei Daimler war spektakulär. Nun könnte der schwäbische Autokonzern wiederum bei der Geely-Tochter Volvo einsteigen. Das berichtet das Manager Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Möglich seien Kooperationen in der Produktion – aber auch „ein paar Prozent“ an Volvo zu übernehmen, heißt es.

Auch Belieferung mit Motoren möglich

Im März hatte der chinesische Automobil- ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.