Geely: Nun kommt es drauf an!

Liebe Leser,

auch am Montag startete die Aktie von Geely sehr stark in den Handel. Der Wert schaffte einen weiteren Kurssprung, der dafür sorgt, dass eine wichtige Obergrenze in Sichtweite kommt. Die Aktie könnte nun nach Meinung charttechnischer Analysten diese wichtige Marke überwinden und dadurch Potenziale für Kursgewinne von mehr als 10 %, vielleicht auch 15 %, erschließen. Konkret: Geely befindet sich in einem leichten Aufwärtstrend, nachdem der Wert bis in den Herbst hinein bei etwa 2 Euro verharrte. Danach kam es zu einem massiven Kursanstieg bis über 3 Euro, der zuletzt in Frage gestellt worden war. Nach einem Rücksetzer bis zu der neu etablierten Unterstützung in Höhe von 2,70 Euro erholte sich die Aktie jedoch wieder und konnte nun an der 3-Euro-Marke kratzen. Es gilt nun, diese Hürde zu überwinden und damit auf das bisherige Allzeithoch 3,23 Euro vom 21. November 2017 zuzulaufen. Bis dahin besteht noch ein Abstand von 8,75 %.

Sollte es indes zu einem neuen Top kommen, wären darüber keine Widerstände mehr sichtbar. Bankanalysten halten sich derzeit mit Empfehlungen zum chinesischen Autobauer zurück.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtsmarsch

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie sei in einem Aufwärtstrend. Immerhin sind alle Trendpfeile grün, die 200-Tage-Linie ist 28 % entfernt. Daher liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.