Geely: Neue Rekorde nur eine Frage der Zeit!

Liebe Leser,

die Aktie der Geely Automobile Holdings legte kürzlich gleich um annähernd 6 % zu, musste nun aber einen leichten Kursabschlag hinnehmen. Charttechnische Analysten hatten Geely ohnehin einen starken und komfortablen Aufwärtstrend bescheinigt. Jetzt bestätigte das chinesische Unternehmen die gute Meinung, was das übergeordnete Bild betrifft. Binnen eines Monats hatte Geely immerhin gut 8 % an Wert eingebüßt. Nun konnte dieser Rücksetzer beinahe wieder aufgeholt werden. In einer Woche beträgt das Plus gut 12 %, sodass der Blick jetzt wieder nach oben geht.

Charttechniker erwarten Widerstände auf Höhe von 3 Euro, einer runden Marke, die stets Bedeutung habe. Darüber gehe es dann zum aktuellen Allzeithoch von 3,05 Euro, das am 6. Oktober 2017 erreicht wurde. Die Aktie hat bis dahin nur noch wenige Prozentpunkte aufzuholen. Aus charttechnischer Sicht ist die Vorwärtsbewegung nach zwischenzeitlichem Rücksetzer auf fast 2,50 Euro ein sehr positives Signal. Fundamental orientierte Analysten halten sich weiterhin mit Aussagen zu Geely zurück, sodass von dieser Seite aus keine Empfehlungen zu erwarten sind.

Technische Analyse: Starker Hausse-Modus

Die technischen Analysten bescheinigen Geely jetzt ein Comeback in den Hausse-Modus, da auch der GD20 wieder überwunden wurde. Nun sind alle Trendpfeile positiv, der Abstand zum GD200 beträgt fast 40 %. Das sieht gut aus!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.