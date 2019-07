Geely: Die Käufer trauen dem Frieden nicht

Das positive Signal, das am Wochenende auf dem G20-Gipfel in Osaka von Chinas Staatspräsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump gesendet worden war, haben die in der Geely Automobile Holding investierten Anleger nur sehr verhalten aufgenommen.

Es kann zwar nicht bestritten werden, dass die Aktie wieder deutlich über die 50-Tagelinie angestiegen ist und damit eigentlich ein Kaufsignal gesendet hat, doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung