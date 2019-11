Geely: Jetzt geht es mit Vollgas weiter!

Die Aktie der Geely Automobile Holding konnte in der zweiten Oktoberhälfte den 50-Wochendurchschnitt überwinden. Anschließend wurde der Anstieg fortgesetzt, sodass die Aktie erneut bis an die Marke von 1,75 Euro vordringen konnte. Hier war der Kurs am 28. Oktober schon einmal bei 1,76 Euro gescheitert und zurückgeworfen worden.

Nun gilt es, diesen Widerstand erneut zu attackieren und ihn im zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung