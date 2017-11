Geely: Gute Absatzzahlen!

Liebe Leser,

Geely Automobile Holdings Limited (kurz „Geely“) hat die Absatzzahlen für Oktober veröffentlicht. Und die zeigten wieder einmal ein hohes Wachstum. Konkret: Im Oktober 2017 wurden demnach insgesamt 125.118 Fahrzeuge verkauft. Diese Zahl lag rund 30% über dem Vergleichswert vom Oktober 2016. Und zudem lag sie rund 15% über dem Vormonatswert. Genau, Vormonat und nicht Vorjahresmonat. Allerdings gab es einen Rückgang bei einer Zahl: Den Exporten. Denn diese sanken im Oktober 2017 laut Geely um 32% auf lediglich 758 Einheiten.

Geely: Exporte vernachlässigbar?

Hier gilt es die Relationen zu sehen: Denn hier geht es um noch nicht einmal 1% der gesamten Fahrzeug-Absätze von Geely. Für den chinesischen Markt wird ein Absatz von 124.360 Fahrzeugen genannt, Wachstum dort 31%. Zusammen ergibt das die oben genannte Zahl in Bezug auf die gesamten Absätze und das gesamte Wachstum. Es gilt also festzustellen: Geely produziert in erster Linie für den chinesischen Markt – die Exporte sind geradezu vernachlässigbar. Der gesamte Absatz von 125.118 Fahrzeugen war übrigens laut Geely ein neuer Rekordwert. Das Ziel von Geely, 2017 insgesamt 1,1 Mio. Fahrzeuge zu verkaufen, ist laut den Unternehmensangaben per Ende Oktober zu rund 87% erreicht.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.