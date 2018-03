Geely: Gewinnmitnahmen!

Liebe Leser,

das sieht nach Gewinnmitnahmen aus: Am Freitag war die Aktie von Geely Auto (vollständiger Name: „Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd“) an der Börse Hongkong mit einem Minus von rund 4,6% ins Wochenende gegangen. Um das aber in Relation zu setzen: Damit steht der Aktienkurs von Geely Auto in Hongkong noch immer fast doppelt so hoch wie vor 12 Monaten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.