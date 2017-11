Geely: Expansion schreitet voran!

Liebe Leser,

die Geely-Aktie konnte sich insbesondere am Dienstag erholen. Die Aktie notiert am Dienstagnachmittag (Lang & Schwarz) wieder über 3 Euro je Aktie. Charttechnisch betrachtet und auf Tageskerzenbasis könnten Kurse über 3,25 Euro je Aktie das Ende der Korrektur andeuten. Auf Wochenkerzenbasis, wie der Chart unten deutlich macht, dürfte ein erneuter Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal zur Beschleunigung des langfristigen Trends führen. Wem das allerdings zu spät ist, könnte die Tageskerzenvariante bevorzugen.

Expansion schreitet voran

Für die positive Entwicklung in der ersten Wochenhälfte könnte der positive Newsflow verantwortlich gewesen sein. Demnach will Geely über ein Joint-Venture der Tochter Volvo in Weissrussland und in Russland weiter expandieren. Dieses sieht die Eröffnung eines Produktionsstandortes vor, das auf eine Kapazität von etwa 60.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgerichtet sein soll.

Der Absatz in Russland ist zuletzt rückläufig gewesen. Mit dem neuen Werk könnte dieser womöglich wieder gesteigert werden. Das Joint-Venture darf im Zusammenhang mit dem Ausbau des chinesischen “One Belt, One Road”-Projekts betrachtet werden. Anfang des Monats hat Geely die Akquisition von gleich drei Antriebsherstellern bekannt gegeben, die dabei helfen sollen, bis zum Jahr 2020 den weltweiten Absatz zu verdoppeln.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.