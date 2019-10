Geely: Es ändert sich einfach nicht!

In der Vorwoche überraschte der chinesische Batterie- und Fahrzeughersteller BYD die Experten: Nach monatelangem Anstieg der Verkaufszahlen bei den Autos mit Hybrid- oder Elektromotor gab es erstmals einen deutliche Rückgang: BYD hatte im September nur noch 13.681 Einheiten der so genannten NEVs (New Energy Vehicles) abgesetzt. Im August waren es noch 16.719, im September 2018 sogar 27.903 Fahrzeuge. Konkurrent Geely hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



