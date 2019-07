Geely: Erwischt!

Die große Abhängigkeit vom Heimatmarkt hat Geely in den vergangenen Monaten stark zugesetzt. Insbesondere die Verkaufszahlen im Mai und Juni waren für den chinesischen Autobauer miserabel. Mit der Marke Lynk & Co, die von Geely in Kooperation mit der Schwestermarke Volvo entwickelt wurde, wollen die Chinesen dem entfliehen – und ab 2020 auch in Europa durchstarten. In China sind bereits drei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung