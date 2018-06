Geely: Elektrisch in die Zukunft!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Marco Schnepf, dass es bei Geely mit elektrischem Antrieb in die Zukunft geht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Nachdem Geely eine stärkere Hinwendung zur Elektromobilität angekündigt hatte, sollen nun bis 2020 ganze 30 NEV-Modelle auf den Markt gebracht werden. Die Entwicklung! Der neue Emgrand GSE ist eng mit der Benzinvariante Emgrand GS verwandt, wartet jedoch ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.