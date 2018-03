Geely: Dividende im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

Liebe Leser,

bei Geely Auto (vollständiger Name: „Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd“) rollt gewissermaßen der Rubel bzw. der Renminbi: Im vorigen Geschäftsjahr konnte der Gewinn mehr als verdoppelt werden, und die Dividende wird mal eben um 142% erhöht auf 0,29 HK-Dollar. Letzteres klingt allerdings zwar sehr gut – doch in Bezug auf die Dividendenrendite ist Geely Auto keineswegs ein Hochdividendenwert. Auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.