Geely: Diese Zahlen kennen nur die Wenigsten

Das wissen nur die Wenigsten: Geely (WKN: A0CACX) vermeldete kürzlich weitere Rekorde bei seinen Absatzzahlen. Demnach verkaufte Geely im Januar über 158.000 Wagen (inkl. der Verkäufe des zu 50% in Besitz befindlichen Joint Ventures LYNK & CO). Das sind knapp 2% mehr wie im Vorjahr.

Damit hat Geely bereits 10% der anvisierten Menge von 1,5 Millionen Fahrzeugen erreicht, die der Autobauer in 2019 absetzen will. Anleger sollten wissen, dass die Verkaufszahlen von Geely auf Monatsbasis seit Jahren stark schwanken. Seit 2016 zeigt sich allerdings ein klarer Trend zu steigenden Absatzzahlen – vor allem auf Jahresbasis. Seit Neuestem geht das Wachstum der Gesamtverkäufe in erster Linie auf die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge zurück, deren Absatz sich im Januar ver-16-fachte!

Der jüngste Trend geht zu Elektrofahrzeugen

Geelys Elektrofahrzeuge machen einen immer größeren Anteil am Absatz des Autokonzerns aus. So waren von 158.000 im Januar 2019 verkauften Geely-Fahrzeugen über 9.000 Elektrofahrzeuge – das entspricht einer Steigerung von 1.618% zum Vorjahr!

Das Limousinen-Geschäft der Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb zeigte sich im Januar leicht rückläufig (-2%), das SUV-Geschäft nur noch mit leichten Zuwächsen (+3%). E-Autos werden also zum wichtigen Umsatzpfeiler.

2018 launchte Geely in der Hybridklasse die Limousine „Borui GE“, sowohl als Plug-In-Hybrid wie auch als Hybrid Light. Ebenfalls im vergangenen Jahr brachte Geely das rein elektrisch angetriebene Modell namens „Emgrand“ in den Versionen EV350 und EV450 auf den Markt.

Noch nimmt das Geschäft mit den E-Autos aber eine untergeordnete Rolle ein: Im gesamten Geschäftsjahr 2018 verkaufte Geely knapp 70.000 Fahrzeuge mit Elektroantrieb, ein Bruchteil aller verkauften Wagen.

