Geely: Diese Hürde muss genommen werden

Die Aktie der Geely Automobile Holding AG konnte dem im Herbst gestarteten Anstieg am 20. Januar mit einem neuen Allzeithoch bei 3,61 Euro abschließen. Danach ging der Wert in eine Korrektur über und bildete einen neuen Abwärtstrend aus. Ihn zu durchbrechen, haben die Käufer bereits mehrfach vergeblich versucht. Die Neigung zu neuen Verkäufen war jedoch in allen Fällen größer.

Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung