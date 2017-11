Geely: Charttechnisch spannend!

Liebe Leser,

da werden bestimmt einige Aktionäre aufgeatmet haben, als der Kurs der Geely-Aktie nach voriger scharfer Korrektur dann doch wieder gen Norden drehte. Denn zwischenzeitlich sah es so aus, als ob der Aufwärtstrend nun Geschichte sein könnte – immerhin war die Notierung der Aktie von über 3 Euro auf gut 2,50 Euro zurückgekommen! Doch seit Anfang November geht es wieder aufwärts und inzwischen ist auch wieder die 3-Euro-Marke erreicht. Nicht mehr weit, und das alte 12-Monats-Hoch ist wieder erreicht. Das aber ist inzwischen natürlich zum charttechnischen Widerstand geworden. Und insofern könnte es in den kommenden Handelstagen spannend werden: Knackt die Geely Aktie diesen Widerstand – oder nicht?

Geely: 12-Monats-Hoch im Visier?

Rückenwind könnten die jüngsten Absatzzahlen von Geely für Oktober gegeben haben. Denn da wurden 125.118 Fahrzeuge verkauft, was ein Plus von 30% gegenüber dem Oktober 2016 und zudem ein Plus von rund 15% gegenüber September 2017 bedeutete. Solche Wachstumsraten sehen natürlich gut aus, auch wenn noch offen ist, wie viel Gewinn das letztlich Geely gebracht hat. Das werden erst die Quartalszahlen zeigen. Immerhin ist das Wachstum beim Absatz beachtlich und nun ist eben die Charttechnik interessant im Hinblick auf einen möglichen „Break“.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.